Girişimcilik dünyasında başarı, bazen en karmaşık teknolojilerden değil insanların konuşmaktan çekindiği günlük sorunlara getirilen pratik çözümlerden doğuyor. Amerikalı kadın girişimci Suzy Batiz’in kurduğu "Poo-Pourri" markası, bu durumun en dikkat çekici örneklerinden birini oluşturuyor.

KISA SÜREDE PAZARDA KENDİNE YER BULDU

Geçmişinde iki kez iflas yaşayan ve tüm mal varlığını kaybeden Suzy Batiz, toplumsal bir tabuyu iş fikrine dönüştürdü. Batiz, tuvalet kullanımı öncesinde doğrudan klozet suyuna sıkılan esansiyel yağ bazlı bir sprey geliştirdi. Suyun yüzeyinde koruyucu bir tabaka oluşturarak kötü kokunun dışarı sızmasını engelleyen bu ürün, geleneksel oda spreylerinden farklı çalışan mekanizmasıyla kısa sürede pazarda kendine yer buldu.

PİYASA DEĞERİ 500 MİLYON DOLARI AŞTI

Toplumsal utanç ve çekince konusu olan bir durumu mizahi ve özgün bir pazarlama diliyle sunan Batiz, dışarıdan hiçbir sermaye veya yatırımcı desteği almadan şirketini büyüttü. Bugüne kadar 100 milyondan fazla şişe satan Poo-Pourri, yıllık satış gelirini 100 milyon doların (4 milyon 741 bin liranın) üzerine çıkarırken, şirketin toplam piyasa değeri 500 milyon doları (23 milyon 707 bin lirayı) aştı.

MİLYON DOLARLIK LİŞİSEL SERVETİN SAHİBİ OLDU

Şirketin tüm hisselerini elinde bulunduran Suzy Batiz, bu hamlesiyle Forbes’un "Kendi Çabasıyla Zengin Olan Kadınlar" listesine girdi. Batiz, finansal dibe vuruşun ardından sıfır sermayeyle başlattığı bu girişimle 200 ila 500 milyon dolar arasında tahmin edilen kişisel servetin sahibi oldu.