Henüz resmi olarak tanıtılmayan denizaltının hangi sınıfa ait olduğu açıklanmadı. Ancak uzmanlar, tasarımında kullanılan yeni çözümlerin sonar sistemlerine karşı görünürlüğü azaltmayı ve su altındaki manevra kabiliyetini artırmayı hedeflediğini düşünüyor. Uydu görüntüleri, denizaltının inşa çalışmalarının ileri bir aşamaya ulaştığını gösteriyor.

DİKKAT ÇEKEN TASARIM DETAYLARI

Uzmanların dikkatini en çok çeken özelliklerden biri, denizaltının son derece küçük ve gövdeyle bütünleşik kule yapısı oldu. Geleneksel denizaltılardaki büyük kule yerine daha alçak bir tasarım tercih edilmesi, su direncini azaltırken akustik izinin de düşürülmesine katkı sağlayabilir. X biçimindeki dümen sistemi ise hem daha yüksek manevra kabiliyeti hem de daha düşük gürültü seviyesi sunabilecek bir özellik olarak değerlendiriliyor.

Analistler, bu tasarımın Çin'in önceki saldırı denizaltılarından önemli ölçüde farklı olduğunu ve gelecekte üretilecek platformlar için yeni bir standart oluşturabileceğini ifade ediyor. Bununla birlikte denizaltının nükleer mi yoksa dizel-elektrik tahrik sistemine mi sahip olduğu henüz doğrulanmış değil.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Yeni denizaltıya ilişkin bilgiler büyük ölçüde ticari uydu görüntüleri üzerinden yapılan analizlere dayanıyor. Çin makamları proje hakkında herhangi bir teknik bilgi paylaşmazken, savunma çevreleri platformun hizmete girmesi halinde Çin donanmasının su altındaki caydırıcılığını önemli ölçüde artırabileceğini değerlendiriyor. Kesin özellikleri ise denizaltının resmi olarak tanıtılmasının ardından netlik kazanacak.