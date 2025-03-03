Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Zamanın sessiz tanığı Aspendos’ta, yüzyıllardır gömülü kalan figürler gün ışığına kavuştu." dedi. Aspendos Antik Kenti'nde Hermes heykeli, Aphrodite ve Eros başları ile Artemis'e ait heykel parçaları bulundu.

Ersoy, "Aspendos Antik Kenti'nde Geleceğe Miras projemiz kapsamında süren kazılarda, Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait Hermes heykeli gün yüzüne çıktı. Aynı alanda Aphrodite ve Eros’un başları ile Artemis ve Nemesis’e ait heykel parçaları da keşfedildi." ifadesini kullandı.

Ersoy şu açıklamayı yaptı,

"Projede emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyor, ayağa kaldıracağımız bu eserlerin ülkemiz kültür ve turizm hayatına hayırlı olmasını diliyorum."