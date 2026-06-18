İran savaşını sona erdirmek ve küresel bir ekonomik krizinin önüne geçmek için İran'la anlaşma yapan Trump, sonunda Netanyahu'nun savaş çığırtkanlığından bıktı.

The Wall Street Journal'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki telefon görüşmeleri git gitde daha limoni bir hal aldı.

Bir görüşmede Trump, Lübnan'da yaşanan çatışmaları kast ederek "Neden binaları patlatıyorsun? Binaları patlatmayı durdur" dedi.

Netanyahu'nun karşılığı ise nasıl daha fazla binayı patlatabileceği konusunda Trump ile tartışmak oldu.

Ancak ABD Başkanı, savaş meraklısı dostunu daha fazla dinlemeyi reddetti. Kaynaklara göre Başkan, İran savaşının 1930'lardaki Büyük Buhran gibi bir krize yol açabileceğini ve böyle bir felaketle ilişkilenidirilmek istemediğini söyledi. Netanyahu ise savaşın devamı için ısrar etti.

Görüşme sonunda Trump, danışmanlarına "Netanyahu'yu kimsenin idare edemediğini ve onun herkesi bombalamak istediğini" söyledi.

TRUMP NETANYAHU'DAN SIKILDI

Tahran ile varılan mutabakat zaptı kapsamında İran, ABD'nin ablukayı kaldırması ve petrol satışına izin vermesi karşılığında Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmayı kabul etti.

İran'ın nükleer faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik müzakereler ise önümüzdeki 60 güne bırakıldı.

Perşembe günü açıklanan ateşkes kararı, Trump'ın askeri saldırılara eğilimli olduğunu düşünen İsrailli yetkililer arasında şaşkınlık yarattı.

Netanyahu'nun, nükleer silah hükümlerinin nasıl doğrulanacağını sorguladığı ve geçmişe atıfta bulunarak İranlılara güvenilmemesi gerektiğini savundu.

Netanyahu, "Donald, bu anlaşmanın uygulandığından nasıl emin olacaksın?" diye sordu. Trump ise soruyu geçiştirdi.

Netanyahu, savaşın devamı için baskı yapmayı sürdürdü, ancak Trump dinlemedi. ABD Başkanı, danışmanlarına "o harika biri, ancak bazen kendini kaptırıyor" yorumunu yaptı. Trump, açıkça Netanyahu'dan sıkıldığını da ekledi.

NETANYAHU'NUN KOLTUĞU SALLANIYOR

Netanyahu'nun diplomatik çabaları ise telefonla sınırlı kalmadı. İsrail Başbakanı, "ülkesini etkisiz bırakan" bir anlaşma imzalanacağını söyledi ve Trump'la yüz yüze görüşme talep etti.

Ancak ABD Başkanı bu görüşmeyi bekletti. İki liderin buluşmasının G-7 zirvesi sonunda gerçekleşmesi planlanıyor.

İsrail'in devre dışı bırakılacağı bir anlaşma imzalayacağını duymasının ardından acil görüşme talep eden Netanyahu'ya hitaben Trump, İsrail liderinin "izin istediğini" belirterek, "Bize büyük olan, kendisine ise küçük olan der" ifadelerini kullandı.

Ortadoğu Enstitüsü Kıdemli Uzmanı Nathan Sachs, Netanyahu'nun Trump'ın kendisinden vazgeçmesinden korktuğunu ancak onu İran'a saldırmak dahil her şeye ikna edebileceğini düşündüğünü ifade etti.

Beyaz Saray'da bazı yetkililer Netanyahu'nun siyasi konumunu korumak için savaşı uzatmaya çalıştığını ifade etti. Zira Netanyahu, yolsuzluk davasında yargılanırken sürekli olarak savaşı bahane ederek yargıdan sıyrıldı.

Sonbahardaki seçimlerde çoğunluğu elde edemeyeceği öngörülen Netanyahu'ya, yolsuzluk davası için daha önce af çağrısı yapan Trump'ın bu kez destek olması beklenmiyor.

İsrailli yetkililer ise Trump'ın danışmanlarının Başkan'a 'yanlış bilgi' aktardığına inanıyor.

Trump'ın bu ay ABC News'e verdiği "Bibi'nin devam etmek isteyip istemediğini merak ediyorum" demeci sonrası Netanyahu adaylığını teyit etmek zorunda kalmıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisi yorum yapmayı reddederken, Beyaz Saray yetkilisi iki lider arasında harika bir ortaklık olduğunu ancak hiçbir liderin Trump'a baskı uygulayamayacağını vurguladı.