FETÖ/PYD soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen ve daha sonra Erciyes Anadolu Holding adıyla faaliyetini sürdüren yapı bünyesindeki HES Kablo’nun satışı, yüzlerce küçük ortağı mağdur ettiği iddiasıyla tartışma yarattı. Şirketin Nakkaş Holding’e devrinin ardından yaklaşık 400 hissedarın alacaklarının akıbeti belirsizliğini koruyor.

HES KABLO SATILDI, KÜÇÜK ORTAKLAR ORTADA KALDI

TMSF’ye devredildikten sonra gelirleri Hazine’ye aktarılmaya başlanan Erciyes Anadolu Holding’e bağlı şirketler, son dönemde birer birer satışa çıkarıldı. Bu kapsamda HES Kablo’nun geçtiğimiz aylarda 18 milyar 600 milyon TL bedelle Nakkaş Holding’e satıldığı açıklandı. Ancak şirketin yaklaşık yüzde 3’lük hissesine sahip olan ve toplamda 5 bine yakın hisse senedi bulunan yaklaşık 400 küçük ortağın paylarının karşılığının ödenmediği iddia edildi. Küçük ortaklar, haklarını aramak için başvurdukları kurumlarda ise birbirine yönlendirildiklerini belirtti. Nakkaş Holding ile görüşen hissedarlara, satış bedelinin tamamının ödendiği ve kendilerine herhangi bir ödeme yükümlülüğü bulunmadığı ifade edildi.

558 MİLYONLUK HİSSE BELİRSİZLİĞE TAKILDI

Bunun üzerine TMSF ile iletişime geçen yurttaşlara, alacaklarını Hazine’den talep etmeleri gerektiği söylendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvuran ortaklar ise bu kez “Haklarınız TMSF’de” yanıtıyla karşılaştı. Yeniden TMSF’ye yönelen hissedarlar, bu kez de “Bizde alacağınız yok, CİMER’e yazın” yanıtını aldı. CİMER’e yapılan başvurulara verilen yanıtta da sorumluluğun yeniden TMSF’ye işaret ettiği öğrenildi.

Satış bedeli üzerinden yapılan hesaplamalara göre küçük ortakların elindeki yaklaşık yüzde 3’lük hissenin değerinin 558 milyon TL civarında olduğu belirtiliyor. Hissedarlar, bu tutarın akıbetine ilişkin net bir açıklama yapılmadığını vurguluyor.