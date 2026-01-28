Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni düzenleme taslağı, restoran ve kafelerde uygulanan zorunlu servis, kuver ve masa ücretlerinin kaldırılmasını öngörüyor. Düzenleme ile birlikte tüketiciler, kasada sürpriz ek ücretlerle karşılaşmayacak ve sadece yedikleri ile içtiklerinin bedelini ödeyecek.

BAHŞİŞ VE EK ÜCRETLER İÇİN KARAR

Yeni düzenlemeye göre, menüde yer alsa dahi zorunlu servis ücreti, kuver veya masa ücreti faturalara eklenemeyecek. Masaya getirilen ekmek veya ikramlar için de ayrı bir ücret talep edilemeyecek. Bahşiş uygulaması ise tamamen gönüllülük esasına bırakılacak.

Düzenlemenin ardından 81 ilde restoran denetimlerinin artırılması ve kurallara uymayan işletmelere idari para cezası uygulanması planlanıyor. Tüketiciler, mevzuata aykırı uygulamaları ilgili birimlere bildirebilecek.

HESABI KONTROL ETMEK ARTIK DAHA ÖNEMLİ

Yeni uygulama ile restoran ve kafelerde zorunlu servis, kuver ve masa ücretleri kaldırılmış olsa da, tüketicilerin hesaplarını kontrol etmeye devam etmeleri büyük önem taşıyor. Olası fırsatçılık girişimlerine karşı korunmak ve artık geçerli olmayan ek ücretleri yanlışlıkla ödememek için, hesabın dikkatle incelenmesi gerekiyor.