Instagram hesabı Türkiye'de erişime kapatılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, paylaşımlarına farklı hesaplar üzerinden devam ediyor. Polat, yeni piyasaya sürdüğü makarna sosunun tanıtımını yardımcısı Ece'nin Instagram hesabından yapınca sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

DİLAN POLAT SOSYAL MEDYASIZ YAPAMADI

Türkiye'de 6,3 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli getirilen Dilan Polat, sosyal medya paylaşımlarını sürdürmenin farklı bir yolunu buldu.

Polat, yeni çıkardığı makarna sosunu bu kez yardımcısı Ece'nin Instagram hesabından tanıttı. Ürünün tanıtımına ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılırken çok sayıda kullanıcı da duruma ilişkin yorum yaptı.

''HESABI KAPANSA DA PAYLAŞIM DEVAM EDİYOR''

Paylaşımların ardından sosyal medyada, "Hesabı kapansa da tanıtım devam ediyor", "Erişim engeli gelse de paylaşımlar sürüyor" ve "Biri telefonu elinden alsın" gibi çok sayıda yorum yapıldı.

VERDİĞİ KİLOLAR DİKKATLERDEN KAÇMADI

Öte yandan Dilan Polat'ın son görüntüsündeki belirgin kilo kaybı da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Bazı kullanıcılar Polat'ın zayıf görünümüyle ilgili endişelerini dile getirdi.

Dilan Polat'ın 6,3 milyon takipçili Instagram hesabı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Türkiye'de erişime kapatılmıştı. Kararda, "kamu düzeninin korunması" ve "genel sağlığın gözetilmesi" gerekçeleri yer aldı.

Mahkeme kararının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirilmesinin ardından teknik sürecin tamamlanmasıyla birlikte Meta, söz konusu Instagram hesabını Türkiye'den erişime kapattı.