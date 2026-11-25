Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden Burhan Tunç Özkan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Özkan, savcılıkta ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik talep doğrultusunda şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. YURT DIŞINDAKİ HESABINDAN İKİ BÜYÜK ÖDEME Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından Gildencrest Capital hakkında hazırlanan raporda, 2026'nın ilk aylarında şirketin yurt dışındaki hesabından iki büyük ödeme yapıldığı kaydedilerek, "Enver Çevik'in İsviçre'deki hesabına 4,5 milyar lira, Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 0,5 milyar lira gönderildiği, benzer tarihte Burhan Tunç Özkan'a 1 milyar lira ödendiği tespit edilmiştir." ifadesine yer verilmişti.

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