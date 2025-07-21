Banka para transferleri mobil bankacılık sayesinde çok kolaylaştı. Her geçen gün arttırılan ekstra güvenlik önlemleri sayesinde yanlış bir hesaba para yatırmak zor olsa da bu tip durumlarla hiç de az karşılaşılmıyor.

Para transfer işlemlerinde bu tip hatalar sonrası bankaların bu paraya, resmi bir karar olmadan el koyma yetkisi bulunmamaktadır.

Para, isim uyuşmamasından kaynaklı blokede bekliyorsa işler çok daha kolay olacaktır. Para aktarılmışsa banka yanlış ödeme yapılan kişiye bilgi verip ödemeyi geri yapmasını ister.





Her durumda hesap sahibine ulaşmak pek kolay olmayabilir. Hesap yıllardır kullanılmayan bir hesap olabilir, sahibi telefonlara yanıt vermeyebilir. Kötü niyetli bir şekilde parayı borçlusundan aldığını iddia edebilir.

Hesabına para yatan kişi bunu geri vermezse ne olur?

Banka hesabına yanlışlıkla yatan parayı harcamak sebepsiz zenginleşme kavramına girer. Banka hesabı kullanan kişi hesabını bilmekle yükümlüdür.

Bu tip bir durumda yanlış para transferi yapan kişi yazılı müracaatta bulunmalı. İlgili bankanın genel müdürlüğü ve gerekirse BDDK'ya konuyu mail atmalıdır.

Çok Yüksek Bedelli Transferlerde Zor Durumda Kalmamak İçin...

Yüksek bedelli para aktarımlarını bizzat banka şubesine giderek yapın. Hatayı banka personeli yaparsa, bu gönderen ve alıcı hesaplarla alakalı olmayıp doğrudan personelin kusuru olacağından iadesi çok daha kolay olacaktır.