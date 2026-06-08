Almanya'da faaliyet gösteren ve adı açıklanmayan bir finans kuruluşunda, rutin bir işlem sırasında veri giriş görevlisinin klavye başında uyuyakalması sonucu 62,40 euroluk (yaklaşık 3 bin 299 liralık) bir transfer emri, sisteme 222.222.222,22 euro olarak kaydedildi.

Avustralya yayın kuruluşu ABC News'in Fransız haber ajansı AFP'ye dayandırdığı rapora göre olay, Haziran 2013'te gerçekleşti ve bankacılık süreçlerindeki veri giriş hatalarına örnek olarak uluslararası kayıtlara geçti.

62 EUROLUK İŞLEM 3.5 MİLYON KATINA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, bir emeklinin hesabından yapılması planlanan asıl işlem tutarı 62,40 avroydu. Ancak işlem esnasında anlık olarak içi geçen banka çalışanının parmağının "2" tuşunda basılı kalması nedeniyle, sistem üzerinde 222.222.222,22 avroluk bir emir oluştu. Söz konusu yazım hatası, orijinal işlem tutarının yaklaşık 3,5 milyon katı büyüklüğünde bir kayda yol açtı.

HATA KISA SÜREDE DÜZELTİLDİ

Bankanın iç denetim mekanizmaları, standart dışı bu yüksek değeri kısa süre içinde fark ederek işleme müdahale etti. Hatalı giriş, emir kesinleşmeden ve hesap sahibi ya da banka açısından herhangi bir finansal kayıp doğurmadan iptal edilerek düzeltildi.

Raporda, söz konusu tutarın emeklinin hesabına hiçbir aşamada nihai bakiye olarak geçmediği ve müşterinin kullanımına sunulmadığı vurgulandı.

KURUMSAL DETAYLAR AÇIKLANMADI

Olayın meydana geldiği bankanın ticari unvanına yer verilmedi. Bu nedenle bankanın veri tabanında olağan dışı transferleri engelleyen otomatik bir filtre veya uyarı sisteminin bulunup bulunmadığına dair teknik detaylar doğrulanamadı. Olayın siber saldırı, dolandırıcılık veya müşteri müdahalesi olmaksızın, tamamen operasyonel yorgunluktan kaynaklanan bir insan hatası olduğu kayıtlara geçti.