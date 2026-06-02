Van’da yaşayan 32 yaşındaki Ahmad Jahangard Takalo’nun banka hesabında görünen yaklaşık 1 trilyon liralık bakiye, hem kendisini hem de banka çalışanlarını şaşkına çevirdi.

Kaynağı henüz belirlenemeyen para nedeniyle hesaplara bloke konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaklaşık 10 yıl önce Türkiye’ye yerleşen Azerbaycan asıllı Takalo, market alışverişi sırasında banka kartının işlem yapmaması üzerine banka şubesine başvurdu.

Hesaplarını inceleyen görevliler, kullanılabilir bakiyede 999 milyar 999 milyon 999 bin 999 lira 99 kuruş bulunduğunu tespit etti.

MARKETTE BAŞLAYAN ŞAŞKINLIK

NTV'den Rojbin Hayrullahoğlu'nun haberine göre, yaşadığı süreci anlatan Takalo, banka personelinin de karşılaştıkları rakam karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Hesabına yüklü miktarda para girişi göründüğünü ve bu nedenle MASAK tarafından bloke uygulandığını öğrendiğini belirten Takalo, yaklaşık bir aydır hesaplarını kullanamadığını ifade etti.

Şubede yaşananları anlatan Takalo, “Memur şefini çağırdı, şef banka müdürünü çağırdı. Herkes toplandı. Para gelmiş, MASAK tarafından bloke konmuş. Olayı oldukça ilginç karşıladılar” dedi.

Hesabında görünen astronomik tutarın ne kadar büyük bir değere karşılık geldiğini merak ettiğini söyleyen Takalo, yapay zekaya bu parayla neler yapılabileceğini sorduğunu anlattı. Aldığı yanıtlarda binlerce stadyum inşa edilebileceği, tonlarca altın satın alınabileceği ve küçük ölçekli bazı ülkelerin bütçelerine denk bir ekonomik büyüklükten söz edildiğini aktardı.

Takalo’nun hesabında görünen yaklaşık 1 trilyon liralık tutarın güncel kurla yaklaşık 21,8 milyar dolara karşılık geldiği belirtiliyor. Bu rakam, dünyanın en zengin iş insanlarının servetleriyle kıyaslanabilecek büyüklükte bir ekonomik değere işaret ediyor.

Kaynağı henüz belirlenemeyen para nedeniyle başlatılan inceleme sürerken, Takalo ise hesaplarındaki blokelerin kaldırılmasını ve yaşanan belirsizliğin sona ermesini bekliyor.