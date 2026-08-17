Hesabında yeterli bakiye bulunmadığında hazır nakit kullanma imkanı sağlayan hesap türlerinde, tüketicilerin çoğunun bilmediği bir faiz detayı bulunuyor. Kullanılan para çok kısa süre içinde geri yatırılmış olsa bile faiz maliyeti tamamen ortadan kalkmıyor.

1 DAKİKALIK KULLANIMDA BİLE FAİZ İŞLİYOR

Hesaptan para kullanan bir kişi, çektiği tutarı yalnızca birkaç dakika sonra yeniden yatırsa dahi faiz maliyetiyle karşılaşabiliyor. Bunun nedeni, yatırılan paranın bir sonraki iş günü dikkate alınması. Bu uygulama nedeniyle para ne kadar kısa süre kullanılmış olursa olsun, kullanım için en az bir günlük faiz hesaplanıyor. Yani hesaptan para çekip kısa süre sonra geri yatırmak, faiz ödenmeyeceği anlamına gelmiyor.

PARAYI HEMEN YATIRMAK BORCU SIFIRLAMIYOR

Örneğin hesabından acil bir ödeme için para kullanan ve aynı gün içinde hesabına yeniden para yatıran bir kişi, kullandığı tutarın tamamının borcunun kapandığını düşünebiliyor. Ancak oluşan faiz, vergi ve fon tutarları ayrıca hesaplanıyor.

Hesaba yatırılan paradan önce bu kalemlere ilişkin borçlar tahsil ediliyor. Bu nedenle kullanıcıların yalnızca ana parayı değil, oluşabilecek ek maliyetleri de dikkate alması gerekiyor.

FAİZ TAHAKKUKU AY SONUNDA YANSIYOR

Oluşan faiz tutarı her ay sonunda hesaplanıyor ve hesaba borç olarak yansıtılıyor. Daha sonra ilgili tutar otomatik olarak tahsil ediliyor.

Bu nedenle kısa süreli nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla hesaptan para kullananların, “Nasıl olsa hemen geri yatıracağım” düşüncesiyle hareket etmemesi gerekiyor. Birkaç dakikalık kullanım dahi faiz maliyeti doğurabildiği için hesabın kullanım koşullarının ve uygulanacak faiz oranlarının önceden kontrol edilmesi önem taşıyor.