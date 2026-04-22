Almanya’da başlayıp tüm Avrupa’yı alarma geçiren yeni nesil bir dolandırıcılık yöntemi, dijital sınırları aşarak yayılmaya devam ediyor. Binlerce vatandaşın hesabından, bilgileri dışında 99 Euro (yaklaşık 5.200 TL) çekildiği rapor edildi. Uzmanlar, bu rakamın tesadüf olmadığını ve paranızı kurtarmak için zamanla yarıştığınızı vurguluyor.

NEDEN 99 EURO ÇEKİLİYOR?

Dolandırıcılık şebekesinin başında Bulgaristan merkezli Lenoxal Limited EOOD ve Lunero EOOD şirketlerinin olduğu düşünülüyor. Peki neden bu tutar?

5.000 TL bandındaki rakamlar, günlük harcamalar arasında "sıradan bir alışveriş" gibi görünüp dikkat çekmiyor.

Bankaların otomatik ödeme sistemindeki (SEPA) onay açıklarını kullanarak, izniniz olmadan parayı çekebiliyorlar.

Milyonlarca hesaptan bu "küçük" tutarları çekerek devasa meblağlara ulaşıyorlar.

BİLGİLERİNİZ BU ŞEKİLDE ELE GEÇİRİLİYOR

Uzmanlara göre verileriniz; sahte yemek sipariş siteleri (Lieferando taklitleri), oltalama (phishing) mesajları veya geçmişteki büyük veri sızıntıları üzerinden ele geçirilmiş olabilir.

PARAYI KURTARMAK İÇİN 24 SAATİNİZ VAR

Hesap dökümünüzde tanımadığınız bir işlem fark ettiğiniz anda 24 veya 48 saat içinde şu adımları hızla uygulayın:

İzinsiz otomatik ödemeler 8 hafta içinde (onay yoksa 13 aya kadar) banka aracılığıyla geri alınabilir. Ancak dolandırıcı parayı sistemden çekmeden müdahale etmeniz süreci hızlandırır.

İnternet bankacılığından şüpheli şirkete engel koyun ve sadece güvendiğiniz kişilere izin veren bir "beyaz liste" oluşturun.

Parayı geri alsanız bile polise şikayette bulunun; bu, şebekenin çökertilmesi için hayati önem taşıyor.

TÜRKİYE İÇİN DE KRİTİK UYARI YAPILDI

Almanya'da ortaya çıkan SEPA dolandırıcılığı sonrası finansal güvenlik uzmanları, Türkiye’deki kullanıcıların da benzer yöntemlere karşı teyakkuzda olması gerektiğini vurguladı. Uzmanlar, dolandırıcıların dikkat çekmemek için belirlediği "küçük tutarlı işlem" stratejisinin her ülkede uygulanabileceğine dikkat çekerek banka hesaplarınızı kontrol edin uyarısı yaptı.