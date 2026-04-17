Siverek’ten sonra önceki gün Kahramanmaraş’ta okuluna gelen öğrenci katliam yaptı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korkunç olaya ilişkin “Müessif ve menfur hadiseyle ilgili soruşturma başlatıldı, ihmali ve kusuru olanlardan mutlaka hesap sorulacak” dedi.

Ancak bugüne kadar yaşanan facialarda verilen benzer sözler sonuçsuz kaldı. Tren kazaları, maden faciaları, otel ve orman yangınları, Kızılay’ın çadır satması gibi olaylar göstermelik davalar ile kapandı, sorumlular kurtuldu. İşte son dönemde milyonları kahreden ancak sorumluların ‘yanına kâr’ kalan bazı olaylar;

41 CAN GİTTİ VEKİL OLDU: 2004’te Sakarya Pamukova’daki tren kazasında tam 41 kişi öldü, Dönemin TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman ise AKP’den milletvekili bile seçildi.

25 KİŞİ İHMALDEN ÖLDÜ: Tekirdağ Çorlu’da 2018’deki tren kazasında 25 kişi öldü, istifa eden olmadı, aileler davalık oldu.

SOMA’DA 301 CAN: 2014’te Manisa Soma’da 301 madenci öldü. İşçiler tekmelendi, maden sahipleri az bir ceza ile kurtuldu, tutuklular tahliye edildi.

DEPREM MÜTEAHHİTLERİ: 6 Şubat K.Maraş-Hatay depremlerinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Binlerce binada müteahhit ihmali ortaya çıktı. Bazı müteahhitler yargılandı, ceza alan tek bürokrat olmadı.

SEL BASKINLARI: 2009’da İstanbul’da selden 31 kişi öldü, 2021’de ise Kastamonu, Sinop ve Bartın’da 97 kişi hayatını kaybetti, sorumlular hesap vermedi.

Kızılay’ın çadırlarını sattı, istifa ile kurtuldu

6 Şubat depremlerinde Kızılay büyük bir skandala imza attı. 46 milyon TL karşılığında 2 bin 50 çadırı sattı. Genel Müdür Kerem Kınık istifa etmek zorunda kaldı. Yöneticiler hakkındaki soruşturma kapatıldı.

Kartalkaya:

78 kişi öldü

DENETİMSİZLİK SONUCU YAŞANAN FACİA

21 Ocak 2025’te Bolu Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 36’sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti,11 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ne yerel ne de bakanlık boyutunda kimse istifa etmedi.

Neden milli yas ilan edilmedi?

S.Arabistan ve Hamas lideri için yas ilan eden iktidar, okul faciasında suskun.

Oysa 2024’te Pakistan’da 148 öğretmen ve öğrencinin ölümü için 1 günlük yas ilan edilmişti. Vatandaşın “Biz yastayız, siz değil misiniz?” tepkisini gösterdiği iktidar, Azerbaycan’da 20 askerin şehit olduğu uça kazasında yas ilan etmedi.

Papa II. Jean Paul, S.Arabistan Kralı El Suud, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Hamas lideri İsmail Haniye için birer günlük yas ilan etmişti. 52 kişinin öldüğü Reyhanlı, 39 kişinin öldüğü Reyna, 33 şehit verilen İdlib, 42 madencinin öldüğü Amasra’da yas ilan etmeyen iktidar, en son 78 kişinin yanarak öldüğü Kartalkaya faciasında 1 günlük ‘yas’ ilan etti.