Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın faciası sonucu 36’sı çocuk toplam 78 kişi vatandaşımızı ihmaller yüzünden hayatını kaybetti. Yakınlarını kaybeden acılı aileler adalet arayışını sürdürüyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 32 kişi hakkında düzenlenen iddianame, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Mahkeme otelin sahibi Halit Ergül’ün aralarında bulunduğu 11 şüpheliye müebbet hapis cezası verdi.

Otel yönetimine verilen cezaların olayı kapatmayacağını savunan mağdur aileler, Kültür Turizm, Çalışma ve İçişleri Bakanlığı dahil bir çok kurumunda hesap vermesi gerektiğini söylüyor.

‘SESİMİZİ DUYURACAĞIZ’

Seslerini duyurmak ve bu olayın oldu bitti ile kapatılmasına karşı duran acılı aileler, her can için Ankara Anıtpark’a bir boş sandalye koyan aileler üzerlerine kırmızı karanfil yerleştirdi. Olay gecesi çarşafları birbirine bağlayıp kaçmaya çalışan yakınlarını temsilen de sandalyeleri çarşafla birbirine bağladılar. Adalet Nöbeti 3 gün sürecek.

Asıl sorumlular yargılanmalı

Mehtap SAYILGAN: Olayda kuzenimi ve kuzenimin kızını kaybettim. Bütün arzum adaletin daha fazla uzamadan yerine gelmesi… Ama hala adalete uzak görünüyoruz. Yüreğimiz soğumadı, hiçbirimiz rahatlamış değiliz. Adalet hepimiz için gerekli, bunu ateş ocağımıza düşünce daha iyi anladık. Hayat çok kısaymış ve artık bizim için eskisi gibi değil. Ölmeden önce adaletin yerini bulduğunu görmek istiyorum. Yargılanması gereken herkes hesap vermeli, cezalandırılmalı. Biz de adalet ülkesi ve hukuk devleti olduğumuza inanmalıyız.

‘OĞLUMU TOPRAĞA VERDİM’

Ceyhan MERCAN: Yangından yitirdiğim Alp Mercan’ın annesiyim. Sadece kendi oğlum için değil 78 can için adalet istiyorum. Mücadelemiz bitmedi. Sorumluluğu bulunan kim varsa, makamı ve unvanı ne olursa olsun, yargı önünde hesap vermeli. Biz intikam istemiyoruz ama 78 canın hesabı sorulmadan da susmayacağız.

‘Anlatılacak çok şey var’

Hasan DERMANOĞLU: Kızım Dilara üniversiteyi yeni bitirdi sağlıkçı olarak işe başladı, işinde 36. günündeydi. Anlatılacak çok şey var ama duygularımızı nasıl söyleyeceğiz bilmiyoruz. Gideni geri getiremiyoruz ama en azından adalet varsa o duygu ile yüreğimize su serpmek istiyoruz. Ben de olay gecesi Grand Kartal Oteli’nin karşısındaki otelde çalışıyordum. Tek umudumuz adaletin yerini bulması”