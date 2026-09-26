Ankara’nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi’nde oğluyla birlikte köfte tezgahı işleten Ali Arduç, müşterisi İ.Ö.’den hesabı ödemesini istedi. Bunun üzerine başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. KALDIRIM TAŞIYLA BAŞINA VURDU İddiaya göre İ.Ö., yerden aldığı kaldırım taşıyla Arduç’un başına vurdu. Darbenin ardından yere düşen Arduç, saldırgan tarafından vücudunun çeşitli yerlerine tekme atılarak darbedildi. 3 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Arduç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Arduç, yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 gün sonra yaşamını yitirdi. SORUŞTURMA SÜRÜYOR Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, İ.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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