Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 7 Mart haftasında parite etkisinden arındırılmış artış 2.5 milyar dolar oldu. Bu veriyle birlikte yılbaşından bu yana parite etkisinden arındırılmış artış 7.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

23 MİLYAR DOLAR ANAPARA

7 Mart haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatlarında pariteden arındırılmış artış 285 milyon dolar oldu. Tüzel kişilerin mevduatlarında ise artış 2.2 milyar dolar olarak kaydedildi. 7 Mart haftasında döviz mevduatlarının büyüklüğü 177.1 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde gerçek kişilerin döviz mevduatları 109.2 milyar dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 68 milyar dolar oldu. Yılbaşında döviz mevduatlarının toplamı 163.2 milyar dolar düzeyindeydi.

Bununla birlikte aynı hafta Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) ise son iki haftanın en yavaş çıkışı yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, KKM hesapları 7 Mart haftasında 21.2 milyar TL düşüş göstererek 825.4 milyar TL’ye geriledi. Kur Korumalı Mevduat ile dövize endekslenen anapara miktarı 23 dolara geriledi. Yılbaşından bu yana para piyasası fonlarının getirisi yüzde 8.7 oldu. Dolar yüzde 3.5, Euro yüzde 9.1, BİST 100 yüzde 6.2, gram altın ise yüzde 15 arttı.