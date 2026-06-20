Sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat’ın aile yakınları, Dilan Polat’ın sağlık durumu ve devam eden tedavi süreci hakkında sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulundu.

KARDEŞİ TEDAVİ SÜRECİNDE OLDUĞUNU AÇIKLADI

Sıla Doğu, kendisine ait onaylı yayın kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, Dilan Polat’ın doktor kontrolünde olduğunu belirtti. Doğu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dilan şu an doktorlarının kontrolünde, ciddi ve özel bir tedavi sürecinden geçiyor. Bu nedenle ziyaretler kısıtlı olup, refakatçi dışında kabul yapılmamaktadır. Telefonlarını da aktif olarak kullanamamaktadır."

Mesajın devamında Dilan Polat’ın çocukları ve ailesi için iyi olmak adına elinden geleni yaptığını belirten Sıla Doğu, sürece dair anlayış gösteren herkese teşekkür ederek dua beklediklerini ifade etti.

ENGİN POLAT: "HAYAT ORTAĞIM ÜZÜN SÜREDİR HASTANEDE"

Engin Polat ise sosyal medya hesabından yaptığı hikaye paylaşımında, ailenin içinde bulunduğu güncel durumu özetleyen bir mesaj yayınladı. Polat, paylaşımında "Kardeşim göçtü, hayat ortağım uzun süre hastanede tedavide, ben ise tekim..." diyerek eşi Dilan Polat’ın hastanedeki tedavi sürecinin uzun süreli olduğunu doğruladı.