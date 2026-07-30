Sosyal medya platformlarında ürettiği içeriklerle dikkat çeken 'Canbequit' isimli kullanıcı hakkında soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, söz konusu şüphelinin aile yapısı ile çocuklar üzerinde olumsuz etki oluşturabilecek nitelikte yasa dışı bahis reklamı ve tanıtımı faaliyetlerinde bulunduğunun değerlendirildiği ifade edildi.
Bununla birlikte, müstehcenlik suçu kapsamında yapay zeka araçları kullanılarak oluşturulan ve gerçeklik algısını ortadan kaldıran içerikler nedeniyle şüphelinin Türkiye'de yayın yapabildiği tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiği duyuruldu.
AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ
Hakkında başlatılan geniş çaplı soruşturmanın ve sosyal medya hesaplarının erişime kapatılmasının ardından açıklamalarda bulunan 'Canbequit', iddialara oldukça tepkili bir dille yanıt verdi. Ortada bir haksızlık olduğunu savunan ve bilinçli olarak hedef gösterildiğini iddia eden şüpheli, kendisine şantaj yapıldığını öne sürerek şu dikkat çeken ifadeleri kullandı:
"Ben terörist miyim? Hakkımda şu an itibar suikastı yapılıyor. Dışarıda gezen FETÖ'cüler, vatan hainleri varken Canbequit shop yaptığı için soruşturma mı yani? Türk'üm ben. Fenerliyim diye mi bu muamele? Bugün sustuğunuz şey yarın sizin başınıza gelebilir. Ben gerçekten yanlış bir şey yapmadım. İbrahim denilen sahte gazeteciye sorar mısınız; diğer kumar yayıncılarını neden hedef gösteremiyor?
Çünkü para alıyor. Ben ona baş kaldırdığım ve para vermediğim için hedef gösterildim. Sektörde bir sürü kişi var, neden Canbequit? Çünkü bir duruşumuz var."