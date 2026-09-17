Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın örgütlü suçlara yönelik soruşturması kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetleri üzerinden örgütlü şekilde hareket ettikleri değerlendirilen şüpheliler takibe alındı.

2,3 MİLYAR LİRALIK İŞLEM

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “Örgüte üye olmak”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve 7258 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarına yönelik çalışmasında 14 şüpheli hakkında mali inceleme yapıldı. İncelemelerde şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında 2 milyar 302 milyon 93 bin 506 liralık işlem hacmine ulaştıkları belirlendi. Bunun üzerine Tekirdağ ve İstanbul’da operasyon düzenleyen ekipler, 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

14 SİTEYE ERİŞİM ENGELİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilerek el konuldu. Yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 14 internet sitesine de erişim engeli getirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.