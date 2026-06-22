Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik suçuna yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 16 Haziran’da 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 63 tabanca mermisi, 3 şarjör, 1 imzalı senet, toplam 245 bin TL tutarında 2 banka dekontu, 61 sözleşme, 9 kimlik kartı, 1 alacak defteri, 1 POS cihazı, 4 cep telefonu ve 4 SIM kart ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 630 milyon TL’lik para hareketi tespit edildi. Ayrıca yaklaşık 112 milyon TL değerindeki mal varlığına tedbir uygulanmasına karar verildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç., R.Ç. ve H.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, tefecilikle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği, operasyon ve soruşturmaların artarak devam edeceği bildirildi.