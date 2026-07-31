Halkının ekonomik ihtiyaçlarıyla Rusya'ya karşı hazırlılğı dengelemek için gereksiz olan tüm harcamaları kesme yoluna giren Alman hükümeti, dünyayı bir araya getiren toplantılara mekan olan tarihi sarayı satıyor.

Alman hükümetinin şatafatlı diplomatları ağırladığı Meseberg Şatosu, Brandenburg eyaletine bağlı Gransee kenti sınırlarında, yaklaşık 120 nüfuslu Meseberg köyünde yer alıyor.

Yaklaşık 20 yıldır dünya liderlerinin ağırlandığı ve kabine toplantılarının gerçekleştirildiği bir siyaset merkezi konumunda olan bu şato şimdi halkın iyiliği için kapatılıyor.

Sözcü, "Dış etkinlik mekanlarının tek seferlik kiralama maliyetleri, Meseberg Sarayı için yıllardır ödenen toplam tutarın belirgin şekilde altında kalacak" dedi.

Başkent Berlin'in yaklaşık 70 kilometre kuzeyinde, Huwenow Gölü kıyısında bulunan barok şatoyu gözden çıkaran Almanya, itibardan tasarruf ediyor.

HALK İÇİN TASARRUFA GİTTİ

Hükümet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, gelecekte üst düzey etkinliklerin farklı mekanlarda veya Başbakanlık ek binasında 2028 yılında tamamlanması beklenen toplantı salonunda düzenleneceği belirtildi.

Tek seferlik dış kiralama maliyetlerinin Meseberg Şatosu'nun yıllık giderlerinden belirgin şekilde daha düşük olduğu ifade edildi.

Şatonun 2025 yılı işletme maliyeti yaklaşık 1 milyon Euro, personel giderleri 500 bin Euro ve güvenlik masrafları ise 3,8 milyon Euro olarak açıklandı.

Hükümet yetkilileri, kullanım sıklığının azalmasını ve Berlin'e olan mesafeyi de kararın gerekçeleri arasında gösterdi.

Yeni alanda çok daha ucuza düzenlenecek olan toplantılar, büçtede 5 milyon Eurodan fazla tasarruf sağladı. Bu paranın kamu projelerine gitmesi bekleniyor.

Başbakan Friedrich Merz de 2025 sonbaharındaki kabine toplantısını Meseberg yerine Berlin'deki Villa Borsig'de düzenlemişti.

288 YILLIK ŞATO

1738 yılında inşa edilen Meseberg Şatosu, 1774'te Prusya Kralı II. Friedrich'in kardeşi Prens Heinrich tarafından satın alındı.

Theodor Fontane'nin eserlerine de konu olan yapı, 1885'te Gotthold Ephraim Lessing'in torununun oğlu Carl Robert Lessing'e geçti.

1930'lu yıllardaki finansal sıkıntılar nedeniyle satılan şato, Nazi dönemindeki el değiştirmelerin ve 2. Dünya Savaşı'nın ardından mülteci ailelere barınak oldu.

Doğu Almanya (DDR) döneminde kreş, derslik ve gıda mağazası olarak kullanılan mülk, Almanya'nın birleşmesinden sonra 1995'te Messerschmitt Vakfı tarafından satın alındı.

Harap durumdaki yapı 25 milyon Euroya restore edildikten sonra 2007 itibarıyla sembolik 1 Euro kira bedeliyle hükümete kiralandı.

DÜNYA LİDERLERİNİ AĞIRLADI

Şatoda eski Başbakan Angela Merkel; Çin Başbakanı Wen Jiabao, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi isimleri ağırladı.

2018'deki temaslarda sığınmacı ve Ukrayna krizleri ele alınırken, Başbakan Olaf Scholz da Katar Emiri ve Macron ile görüşmelerini burada gerçekleştirdi.

Sözleşmenin sona ermesi üzerine Meseberg Muhtarı Christin Zehmke ve otel işletmecisi Bert Groche bölgenin görünürlüğü ve ticari geleceği konusunda endişelerini dile getirdi.

Messerschmitt Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hans Heinrich von Srbik ise önceki hükümetin 10 yıllık uzatma vaadi nedeniyle şaşırdıklarını ancak yapı için yeni bir kullanım çözümüne çok yakın olduklarını açıkladı.