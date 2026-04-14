Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Heves Güzel hakkında, TCK 226/4 ve 226/5 kapsamında “müstehcen içerik üretimi” suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Dosya 23. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
6 Şubat’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 6 şüpheli hakkında “uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurma”, “fuhuşa yer ve imkân sağlama” ve “uyuşturucu kullanımını özendirme ve kolaylaştırma” suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.
Günün Trend Haberleri
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.