CHP’nin Silivri’de tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. İBB’yi ve kendisini hedef alan soruşturmalardaki iddialara yanıt veren İmamoğlu’nun açıklaması şöyle:

“2 ay geçti; ne para dolu ayakkabı kutuları, ne dolar fışkıran para kasaları, ne 300 bin euroluk ‘hediye’ saatler, ne milyon dolarlık off-shore hesapları, ne telefon tapeleri, ne de önceki olaylarda etrafa saçılan skandal e-mailler, ÇIKTI! Oysa en büyük hayaliniz tüm bunları video yapıp, grup toplantısında millete izlettirmekti. OLMADI! Ne heybeden turp çıktı ne de dananın kuyruğu koptu! Gücünüze gidiyor biliyorum ama ne yazık ki yine aldatıldınız.

LOZAN BİR ZAFERDİR

Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönetmekle sorumlu bir siyasetçiye, hayali bir örgütün, hayal ürünü iddiaların peşine takılarak siyaset yapmak yakıştı mı? Bu iftira bataklığından kurtulmak, çamura daha fazla batmamak için yapılacaklar bellidir. Son sözüm: Aldansan da, aldatma!”

Beşiktaş’ta önceki yapılan “Avrupa Günü” resepsiyonuna da mesaj gönderen İmamoğlu, PKK’nin silah bırakması ve kendini feshetmesiyle ilgili, “Silahların susması, tek başına barış anlamına gelmez. Adil bir toplumsal ve siyasi düzen kurulmadan, kalıcı barışa ulaşmak mümkün değildir. İktidarın yapmak istediği gibi, az sayıdaki siyasetçinin kapalı kapılar ardında yürüteceği görüşmelerle yönetilemez” dedi.

Resepsiyonda çok sayıda diplomat ve siyasetçi yer alırken, 19 Mart sürecinde olayları izlerden tutuklanan gazeteciler Yasin Akgül, Ali Onur Tosun, Bülent Kılıç, Zeynep Kuray, Kurtuluş Arı, Gökhan Kam ve Hayri Tunç özel davetli olarak katıldı.

İmamoğlu, tartışmalara konu olan Lozan için de “Lozan, demokratik Cumhuriyetimizin temelidir. Lozan Konferansı, aynı zamanda savaştan yeni çıkmış ve barışı öncelemiş Türkiye’nin büyük bir diplomatik zaferidir “ ifadelerini kullandı.