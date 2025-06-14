Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile transfer adı geçen Sırp kaleci Djordje Petrovic'ten sürpriz bir paylaşım geldi.
BODRUM'DAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Chelsea'nin 25 yaşındaki kalecisi Petrovic, ailesiyle birlikte tatil için Türkiye'ye geldi. Tecrübeli kalecinin Bodrum'da görüntülenmesi, Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırırken, birçok taraftar 'Transfer için mi geldi?' şeklinde yorum yaptı.
Öte yandan Galatasaray, 25 yaşındaki eldiven için İngiliz ekibine kiralama teklifinde bulundu ve 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu da ekledi. Chelsea'nin bu teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi.