Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Jadon Sancho'yu kadrosuna katma konusunda büyük aşama kaydetti.
İngiliz futbolcuyla büyük ölçüde anlaşan İngiliz yıldızın, Fenerbahçe'ye imza atmaya yakın olduğu öğrenildi. Manchester United ile bonservis pazarlığına başlamaya hazırlanan Fenerbahçe Yönetimi'nin, İngiliz ekibi ile olan iyi ilişkilerinden dolayı transferin kısa zamanda resmiyet kazanması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Jadon Sancho, çıktığı 42 resmi maçta 2426 dakikada süre alırken, 5 gol 10 asistlik bir performans sergiledi.
Jadon Sancho'nun güncel piyasa değeri 28 milyon Euro...