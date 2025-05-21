Sacha Boey'nin Bayern Münih'e satışından bu yana sağ bekte istediği ismi bulamayan Galatasaray, Fransız yıldız ve Alman kulübüyle temaslara başladı.

HaberTürk'te yer alan habere göre; Bayern Münih'de gözden çıkarılan ve şu ana kadar istediği teklifleri alamayan Sacha Boey, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray’a dönmeye sıcak bakıyor.

RESMİ TEMASLARA BAŞLADI

Serge Aurier, Elias Jelert, Przemyslaw Frankowski gibi isimlere milyon Euro döken sarı kırmızılılarda yaşanan istikrarsızlık ve beklentilerin karşılanamaması nedeniyle yönetim, sezonun sonuna yaklaşılırken harekete geçti.

Bu doğrultuda sarı-kırmızılı yönetim radikal bir karara imza atarak Boey’i yeniden kadroya katma planı üzerinde çalışmalara başladı. Galatasaray, Fransız sağ beki satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak üzere Bayern Münih ile resmi temaslara geçti.

Galatasaray, hem Şampiyonlar Ligi arenası hem de Süper Lig'de daha güçlü bir kadroyla mücadele edebilmek için bu transferi büyük bir fırsat olarak görüyor.