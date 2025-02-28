Bazı körfez ülkelerinde uygulanan 'vatandaşlık maaşı', geçtiğimiz yıllarda AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamaları ile gündem olmuştu.



Bu hafta itibarıyla yeniden dolaşıma sokulan haberler, milyonlarca vatandaşta yeni bir beklentiye neden olurken, aile destek ödemelerinin yerini alması beklenen uygulama hakkında son detaylar belli oldu.

SEÇİM SONRASI UNUTULANLAR ARASINDA



Son olarak 28 Mayıs 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde sunulan seçim vaadi, 2 yıla yakın süredir AKP tarafından unutulmuş durumda. Birçok farklı haber platformunda vatandaşlık maaşına ilişkin yeni haberler paylaşılsa da, iktidar tarafından konuya ilişkin hiçbir yeni açıklama yapılmadı.



Son olarak 20 Mayıs 2023 tarihinde 'vatandaşlık maaşı' uygulaması hakkında konuşan Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde aile bazlı vatandaşlık maaşı teklifimiz var. Yani her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir geliri olmasını temin etmek, o kadar geliri yoksa üstünü tamamlamak üzere tekliflerimizi yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR?



Körfez ülkelerinde uygulanan sistemin aksine, Türkiye'de planlanan 'vatandaşlık maaşı' uygulamasının kapsamı çok daha kısıtlı tutulmakta. Planlanan düzenlemede, hane gelirinin asgari ücretin altında kaldığı durumlarda, söz konusu açığın devlet tarafından verilecek destek ödemesi ile kapatılacağı belirtilmişti.



Ancak seçim öncesi verilen birçok vaadi seçim sonrasında rafa kaldıran AKP, vatandaşlık maaşı için sunacağını belirttiği teklifi de unutmuş durumda.