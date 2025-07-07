İsmi Galatasaray ile anılan Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan'ın ailesinden heyecan yaratan bir paylaşım geldi.
İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan'ın sosyal medyada paylaştığı gönderide, İlkay Gündoğan ve ailesinin uçak içinde çekilmiş bir fotoğraf ile 'Türkiye'ye' ifadelerinin yer aldığı görüldü.
BEKLENTİSİ DEĞİŞTİ
Transfer sezonunun başında taraflar arasında görüşmeler başlarken İlkay, İngiltere'de kalmaya sıcak bakmıştı. Ancak Pep Guardiola'nın kadro kısıtlama açıklamalarından sonra Galatasaray ihtimalini yeniden değerlendiren tecrübeli isim Türkiye'ye yeşil ışık yakmıştı.
İlkay Gündoğan'ın, Galatasaray ile anlaşması halinde Manchester City'den bonservisini almaya hazır olduğu öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun, Haziran başında 10 milyon Euro olarak belirlediği maaş beklentisini de 5.5 milyon Euro seviyesine kadar indirdiği ifade edildi.