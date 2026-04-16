Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hakkari-Van kara yolunun Akçalı köyü mevkisinde meydana gelen heyelan dolayısıyla bölgede çalışma yürütüldüğü belirtildi. Söz konusu güzergahın Karayolları ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında tedbir amaçlı kapatıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: YOL BU SAATLERDE TRAFİĞE KAPATILDI "Bu kapsamda yol 16 Nisan'da 00.00 ile 06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılmış olup, çalışmaların güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla tedbiren tüm araç trafiğine kapalı tutulacaktır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan bu karara riayet etmeleri ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları önemle rica olunur."

