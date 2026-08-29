Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli’nin katıldığı, Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıldönümü etkinlikleri için iki ayrı pazarlık usulü ihale yapıldığı ortaya çıktı. Van ve Mardin valiliklerine bağlı yatırım izleme başkanlıklarının ihaleleri toplam 25 milyon 495 bin TL’ye aynı şirkete verildi. İhaleleri alan Hezarfen Danışmanlık’ın sahibi, Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Okçular Vakfı’nın eski Genel Müdürü ve AKP Gençlik Kolları’nın eski yöneticisi Hüseyin Avni Önder çıktı.

Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ihalesi 14 milyon 995 bin TL’ye mal oldu, Mardin’deki ihale için de 10 milyon 500 bin TL’lik sözleşme imzalandı. İki ihalenin sözleşmesi de 25 Ağustos’ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli’nin Ahlat’taki etkinliklere katıldığı gün imzalandı.

TARTIŞMALI MADDE

İhaleler doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen durumlarda kullanılması gereken ihale yasası maddesine göre yapıldı. Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ihalesi 14 milyon 995 bin TL’ye mal oldu, Mardin’deki ihale için de 10 milyon 500 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Şirketin bugünkü sermayesi 1 milyon TL.