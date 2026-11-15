Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında konuk ettiği Danimarka'ya 4-1 yenilmesinin ardından teknik direktör Jorge Jesus'a Cristiano Ronaldo soruldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bir gazeteci, Jesus'a "Takım, Ronaldo'yu aradı mı?" sorusunu yöneltti. Portekiz Teknik Direktörü, soruya şu sözlerle yanıt verdi:

“Cristiano'yu aramak mı? Artık milli takımda olmadığına göre nasıl arayabilirler ki? Onu 'aramak' ancak bana arkadaşlık etmesi için ihtiyaç duysaydım söz konusu olabilirdi. Artık oynamıyor; burada değil; zaten kendi kararını kendisi verdi.”

'BU KONUNUN DİĞERİYLE HİÇBİR İLGİSİ YOK'

Jesus, Ronaldo'nun emeklilik kararıyla Danimarka karşısındaki mağlubiyet arasında ilişki olmadığını vurguladı. Ronaldo'nun milli takım için yaptıklarının unutulmadığını belirten teknik direktör, şöyle konuştu:

"Bu konunun diğeriyle hiçbir ilgisi yok. İnsanlar onu özlüyor; Cristiano’nun 23 yıl boyunca milli takım için yaptıklarını unutmadılar. Bunu göz ardı etmek mümkün değil. Kimse mutlu değil, bugün 4-1’lik bir mağlubiyet yaşamaya kesinlikle hazırlıklı değildik."