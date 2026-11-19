Türkiye genelinde otoyol ve köprü geçişlerinde uygulanan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kaynaklı mağduriyet ve şikayetlerde dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Sürücüler, hesaplarında yeterli bakiye bulunmasına rağmen geçiş ücretlerinin tahsil edilmediğini, e-Devlet üzerinde herhangi bir borç kaydı görünmediğini ve borçlarını ancak haklarında icra takibi başlatıldığında öğrenebildiklerini dile getiriyor.

HGS ŞİKAYETLERİ EKİM AYINDA KATLANDI

HGS borç sorgulama ve ödeme altyapısında 15 Ekim 2026 tarihinde hayata geçirilen sistem değişikliği, yeni sorunları da beraberinde getirdi. Şikayetvar verilerine göre Ekim 2026 döneminde Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (KGM) yönelik başvurular yüzde 311 oranında fırlarken, doğrudan HGS ile ilgili şikayetlerde yüzde 24 artış kaydedildi.

Daha önce yalnızca plaka bilgisiyle yapılabilen bazı işlemlerin e-Devlet üzerinden kimlik doğrulama şartına bağlanması; sürücülerin toplu ödeme yapamamasına, başkasına ait araçların geçiş borçlarını ödeyememesine ve yatırılan bakiyelerin sisteme geç yansımasına yol açtı. Araç sahipleri, ödenen borçların dahi sistemde aktif görünmeye devam etmesinden yakınıyor.

200 BİN TL’LİK BORÇ 4,5 MİLYON TL’YE Mİ ÇIKTI?

Tartışmaların odağında ise katlanarak büyüyen icra dosyaları yer alıyor. Geçiş ücretlerine uygulanan dört kat ceza yaptırımının kaldırılması için imza kampanyası başlatan avukat Yunus Arı, sosyal medya hesabından çarpıcı icra dosyaları paylaştı. Arı’nın gündeme getirdiği bir dosyada, bir lojistik firmasının yaklaşık 200 bin TL olan geçiş borcunun; ceza, faiz, vekalet ücreti ve icra masraflarıyla birlikte 4,5 milyon TL’ye ulaşabileceği öne sürüldü. Söz konusu tutarın kesinleşip kesinleşmediğine dair resmi bir doğrulama bulunmazken, Arı’nın X hesabına 14 Kasım’da Türkiye’den erişim engeli getirilmesi tartışmaları daha da alevlendirdi.

HGS CEZASI KAÇ GÜN SONRA UYGULANIYOR?

6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca ihlalli geçişlerde kademeli bir ceza takvimi işletiliyor:

İlk 15 gün: Geçiş ücretinin bu süre zarfında ödenmesi durumunda hiçbir ceza yansıtılmıyor.

16 ile 45'inci gün arası: Asıl geçiş ücretine, bedelin bir katı tutarında ceza ekleniyor.

45'inci günden sonra: Geçiş ücretinin tam dört katı oranında ceza uygulanabiliyor.

Dosyanın icra aşamasına taşınmasıyla birlikte işleyen faiz, avukatlık ücreti ve takip masrafları da eklendiğinde, başlangıçta cüzi olan bir geçiş bedeli devasa bir borç yüküne dönüşebiliyor.

HGS HESABINDA BAKİYE VARSA YİNE DE CEZA KESİLEBİLİR Mİ?

Sürücülerin en sık karşılaştığı sorunların başında, kart veya hesapta bakiye olmasına rağmen tahsilat yapılmaması geliyor. Plakanın sistem tarafından hatalı okunması, etiketin araçla eşleşmemesi, yanlış araç sınıfı tanımlaması veya teknik aksaklıklar nedeniyle sistem geçişi "ihlalli" olarak kaydedebiliyor. Uzmanlar, sürücülerin yalnızca bakiye kontrolüyle yetinmeyip geçiş sonrası ücretin gerçekten çekilip çekilmediğini kontrol etmeleri gerektiğini vurguluyor. Geçiş tarihini izleyen 15 gün boyunca hesapta yeterli bakiye bulunduğunu gösteren dekont ve hesap hareketleri, itiraz süreçlerinde en güçlü delil sayılıyor.

HGS BORCU NEREDEN SORGULANABİLİR?

Araç sahipleri geçiş ve ihlal kayıtlarını e-Devlet, PTT HGS kanalları ve KGM’nin resmi internet sitesi üzerinden takip edebiliyor. Yap-işlet-devret modeliyle özel şirketler tarafından işletilen otoyol, köprü ve tüneller için ise ilgili işletmeci firmaların kendi sorgulama ekranlarının kontrol edilmesi gerekiyor. Verilerin sisteme gecikmeli düşebilmesi ihtimaline karşı, seyahatten birkaç gün sonra yeniden sorgulama yapılması tavsiye ediliyor.

BORÇ BİLDİRİLMEDEN CEZA UYGULANABİLİR Mİ?

Özel otoyol işletmecilerinin dört kat ceza tahsilatı öncesinde araç sahibini en az 15 gün önceden SMS, e-posta, ihbarname veya e-Devlet yoluyla bilgilendirmesi gerekiyor. Ancak kritik bir ayrıntı olarak; 15 günlük cezasız ödeme süresi bildirimin yapıldığı tarihten değil, doğrudan geçişin gerçekleştiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlıyor.

HATALI CEZAYA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Hatalı veya mükerrer tahsilatla karşılaşan sürücülerin ruhsat, banka dekontları, HGS hesap dökümleri ve ekran görüntüleriyle birlikte ilgili kuruma başvurması gerekiyor. Hukuki süreçte ise süreler büyük önem taşıyor:

KGM tarafından kesilen idari para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren kural olarak 15 gün içinde yargı yoluna başvurulabiliyor.

Özel işletmecilerin başlattığı ilamsız icra takiplerinde ise ödeme emrinin tebliğinden itibaren genel olarak 7 gün içinde icra dairesine itiraz edilmesi şart. Kuruma yapılan idari düzeltme başvurularının yasal itiraz sürelerini durdurmadığı unutulmamalı.

HGS ŞİKAYETLERİ TBMM'YE TAŞINDI

Vatandaşlardan gelen yoğun tepkiler siyasetin de gündemine girdi. Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar 19 Ekim 2026’da, İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ise 6 Kasım’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergeleri verdi. Önergelerde, sistem kaynaklı cezaların iptali, haksız tahsilatların iadesi ve icra takiplerinin durdurulmasına yönelik bir adım atılıp atılmayacağı soruldu.

SAHTE HGS MESAJLARINA DİKKAT

HGS cezalarının gündemde olmasını fırsat bilen dolandırıcılar ise sahte "icra" ve "ödenmemiş geçiş borcu" SMS'leriyle vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, mesajlarla gelen şüpheli bağlantılara kesinlikle tıklanmaması ve kart bilgilerinin paylaşılmaması konusunda uyarılarını yineliyor.

BAKAN URALOĞLU’NDAN HGS AÇIKLAMASI: İŞLETMECİLERLE YENİ DÜZENLEME MASADA

Gelen yoğun şikayetlerin ardından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, amaçlarının vatandaşı cezalandırmak değil, mağduriyetleri önlemek olduğunu vurguladı. Eskimiş etiket veya kirli plakalar nedeniyle yapay zeka destekli okuma sisteminde hatalar yaşanabildiğini belirten Uraloğlu, vatandaşların bildirmesi halinde bu tarz hatalı işlemlerin geriye dönük tamamen iptal edildiğini ifade etti.

Sorgulama sistemindeki değişikliğin Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (KVKK) kararı gereği yapıldığını aktaran Bakan Uraloğlu, bildirimlerin sağlıklı ulaşabilmesi için sürücülere telefon numaralarını e-Devlet üzerinden güncellemeleri çağrısında bulundu. Uraloğlu ayrıca, dosyaların avukatlık aşamasına ve dört kat cezaya düşmeden çözülebilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü’ne talimat verdiğini ve otoyol işletmecileriyle yarın kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapacaklarını açıkladı.