Hızlı Geçiş Sistemi’nde (HGS) kaçak geçiş ihlallerine yönelik yapılan güncelleme, milyonlarca araç sahibini doğrudan ilgilendiriyor. Uzun süredir uygulanan ve yalnızca plaka numarası yazılarak herkesin ödeme yapmasına imkan tanıyan sorgulama ekranı tamamen değiştirildi.

Yeni dönemde, sistemde suistimallerin ve yetkisiz sorgulamaların önüne geçilmesi amacıyla doğrulama şartı getirildi. Artık kendi aracınız dışındaki bir plakanın ihlalli geçiş borcunu sorgulamak ve ödemek mümkün olmayacak.

KAÇAK GEÇİŞ ÖDEMESİ İÇİN E-DEVLET ŞARTI

Yeni sistemde ihlalli geçiş ödemeleri doğrudan e-Devlet kapısına entegre edildi. Sürücülerin ceza veya ilave gecikme zammı yememek adına ödeme yapabilmesi için kişisel e-Devlet hesaplarına giriş yapması gerekiyor.

Ancak yeni altyapı, kullanıcılar açısından ödeme sürecini belirgin şekilde uzattı. Tarayıcı üzerinden 9 adımda tamamlanabilen yeni ödeme adımları şu şekilde sıralanıyor:

-İnternet tarayıcısı üzerinden e-Devlet portalına giriş yapın.

-Arama çubuğuna "Araçlarım" yazarak ilgili hizmete tıklayın.

-Sahip olduğunuz araçlar arasından işlem yapmak istediğiniz aracı seçin.

-Açılan sayfadaki "Geçiş" sekmesine gelerek otoyol kullanım detaylarını inceleyin.

-Varsa ihlalli geçişlerinize ait borç listesini görüntüleyin.

-Ödemek istediğiniz borcun yanında yer alan "Ödeme Yap" butonuna basın.

-Kart bilgilerinizi girerek ödeme işlemini onaylayın.

Önemli Detay: HGS borç ödeme adımı şu an için e-Devlet mobil uygulamasında yer almıyor. İşlemlerin yalnızca web tarayıcısı (Safari, Chrome vb.) üzerinden e-Devlet'e girilerek yapılması gerekiyor.

EMANET ARAÇ KULLANANLAR İÇİN 'ELDEN ÖDEME' DÖNEMİ

Yapılan bu teknik değişiklik, emanet veya kiralık araç kullanan sürücüleri de yakından etkileyecek. Bir arkadaşının ya da yakınının aracını ödünç alarak HGS'den ihlalli geçiş yapan sürücüler, sistem üzerinden doğrudan ödeme yapamayacak.

Bu durumda olan kişilerin, bakiye eksikliği nedeniyle oluşan cezalı tutarı ruhsat sahibinden öğrenip ücreti kendisine elden veya transfer yoluyla teslim etmesi gerekecek.