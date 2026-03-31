Yaklaşık 7 aydır rektum kanseriyle mücadele eden Ece Vahapoğlu, sağlık durumuna ilişkin sevindirici bir gelişmeyi paylaştı. Katıldığı ödül töreninde konuşan Vahapoğlu, tedavi sürecinde artık son aşamaya geldiğini söyledi.

''HİÇ DÜŞÜNMEZDİM''

47 yaşındaki sunucu ve yazar, hastalık sürecini büyük bir sabırla atlattığını belirterek, tedavisinin neredeyse tamamlandığını ifade etti. Vahapoğlu, “7 aydır süren tedavim bitmek üzere. Hayatın beni böyle bir hastalıkla sınayacağını hiç düşünmezdim ama çok şükür bu sürecin sonuna geliyorum” dedi.

''DAVETSİZ MİSAFİR''

Sağlıklı yaşam tarzıyla tanınan Vahapoğlu, geçirdiği ameliyatla “davetsiz misafir” olarak tanımladığı tümörden kurtulma yolunda önemli bir adım attı. Daha önce planlanan operasyonun, geçirdiği ağır soğuk algınlığı nedeniyle ertelendiği öğrenildi.

''SAYILI GÜN ÇABUK GEÇİYOR''

Tedavi sürecine ilişkin detayları da paylaşan Vahapoğlu, kemoterapi sürecinde sona yaklaştığını belirterek yalnızca bir seansının kaldığını söyledi. “Sayılı gün çabuk geçiyor” ifadelerini kullanan ünlü isim, moralinin yüksek olduğunu vurguladı.

REKTUM KANSERİ TEŞHİSİ KONULDU

Vahapoğlu, hastalığını ilk kez sosyal medya hesabından duyurmuştu. Kolonoskopi sonrası rektum kanseri teşhisi konulduğunu açıklayan sunucu, tedavi sürecinin büyük bölümünü kemoterapi ile geçirdi.

YENİ YIL YENİ ENERJİ

Geçtiğimiz haftalarda ameliyat için hastaneye yatan Vahapoğlu, operasyon öncesi yaptığı paylaşımda “Davetsiz misafirle vedalaşmaya. Yeni yıl, yeni enerji” ifadelerini kullanmıştı.