Metin Arolat'ın vefatının ardından kalp doktoruna giden Cenk Eren, hiçbir belirti yaşamamasına rağmen yaptırdığı tetkiklerde hayatının şokunu yaşadı. Ünlü şarkıcının doktorlarından duyduğu sözler, yaşadığı tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

“SEN NASIL KALP KRİZİ GEÇİRMEDİN?”

Sanal anjiyo yaptırdıktan sonra damarındaki tıkanıklığı öğrenen Cenk Eren, doktorların kendisine söylediklerini anlattı.

Eren, “Sen nasıl kalp krizi geçirmedin, nasıl buraya geldin tek başına?” sözleriyle karşılaştığını belirtti. Doktorların kendisine hastaneden bu durumdayken çıkamayacağını söylediğini aktaran şarkıcı, bütün bunları yaşarken hiçbir belirti hissetmediğini vurguladı.

Doktorların müdahalesiyle damarına stent takılan Cenk Eren, yaşadığı olayın ardından yaşam şartlarını değiştirdi.

SİGARAYI BIRAKTI: “BENİ EN ÇOK MUTLU EDEN ŞEY”

Sağlığı için önemli adımlar atan Cenk Eren, sigarayı da bıraktı. Sigarayı bırakmanın hayatında yaptığı en iyi değişikliklerden biri olduğunu belirten şarkıcı, “Sağlığa zararlı, bırakmak dünyanın en güzel şeyi. İki senedir beni en mutlu hissettiren şey sigarayı bırakmış olmam” diye konuştu.

SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALDI

Sigarayı bırakma sürecinde profesyonel yardım aldığını da açıklayan Cenk Eren, psikiyatrist desteğiyle ruh sağlığının düzeldiğini ifade etti.

Yaşadığı sağlık sürecinin ardından yaşam alışkanlıklarını değiştiren şarkıcı, sigarayı bırakmanın kendisini mutlu eden en önemli kararlardan biri olduğunu dile getirdi.