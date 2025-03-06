Lesotho, tamamı 1.000 metre rakımın üzerinde yer alan tek bağımsız devlet olarak dikkat çekiyor. "Gökyüzündeki Krallık" olarak anılan ülkenin en düşük noktası bile 1.400 metre yükseklikte... Dağlık yapısı nedeniyle birçok bölgesine sadece at sırtında veya hafif uçaklarla ulaşılabiliyor.

GÜNEY AFRİKA'NIN İÇİNDE BİR ÜLKE

Lesotho, coğrafi olarak Güney Afrika'nın içinde yer alan bağımsız bir devlettir. Ancak zorlu sıradağlar nedeniyle ulaşım oldukça güçtür. Ekonomik olarak Güney Afrika'ya bağımlı olan ülke, iş gücünün büyük kısmını komşu ülkeye göndermektedir.

MADENCİLİK VE 'BEYAZ ALTIN'

Lesotho'nun en büyük doğal kaynağı sudur. Ülkede "beyaz altın" olarak anılan su, Güney Afrika'ya ihraç edilmektedir. Ayrıca elmas madenciliği de ekonomide önemli bir yere sahiptir.

EN YÜKSEK KAYAK MERKEZİ

"Afrika'da kayak yapmak" denince zihinlerde çok şey canlanmasa da Lesotho, Sahra Altı Afrika'nın en yüksek kayak merkezine ev sahipliği yapıyor. 3.222 metre rakımdaki Afriski, bölgedeki kış sporları tutkunlarını konuk ediyor.

HALKINA 'BASOTHO' DENİYOR

Lesotho'nun yerel halkı 'Basotho' olarak anılıyor. Kültürlerinin önemli simgelerinden biri, Basotho battaniyeleri ve konik şekilli geleneksel şapkalardır. Ülkenin bayrağında da bu şapka yer alır.

HIV ORANI DÜNYANIN ZİRVESİNDE

Lesotho, dünyada HIV/AIDS'in en yaygın olduğu ülkelerden biri... Ülkede her beş yetişkinden biri HIV taşıyor. ABD hükümeti, 2006'dan bu yana Lesotho'nun HIV ile mücadelesine destek için yaklaşık 1 milyar dolar harcadı. Trump, bu harcamaları da 'israf' olarak değerlendiriyor...

KOT PANTOLONUN BAŞKENTİ

Lesotho; Levi's ve Wrangler gibi markalar için kot pantolon üreten büyük bir tekstil sektörüne sahip. Ülke, Sahra Altı Afrika'da ABD'ye en fazla giyim ürünü ihraç eden ülkeler arasında yer alıyor.

BURADA ÇOK KİŞİ CANINA KIYIYOR

Lesotho, BM Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 100 binde 87.5 intihar vaskasıyla dünyanın en yüksek intihar oranına sahip ülkesi. İşsizlik; ruh sağlığı hizmetlerinin eksikliği ve madde bağımlılığı bu sorunun başlıca sebepleri arasında gösteriliyor.