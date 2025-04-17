Ekrem İmamoğlu operasyonu sonrası döviz kurunu dengede tutmak için 45 milyar dolar harcadık ama Avrupa Birliği’nin (AB) 12 milyar Euro’suna teslim olduk!..

Türkiye’nin de üyesi olduğu Türk Devletler Teşkilatı üyesi Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan ile gözlemci Tacikistan, Güney Kıbrıs’ı 12 milyar dolar yardım karşılığı tanıyıp KKTC’yi defterden sildi.

PARAYI DUYUNCA SEMERKANT’TAKI

AB-Orta Asya Zirvesi’nde 5 Türk cumhuriyeti, Rumların yanında saf tuttu. AB, bu ülkelerde ulaşım, hammadde, su kaynakları, enerji, iklim ve uydu alanında yatırım yapacak.

Cumhurbaşkanları Şevket Mirziyoyev (Özbek), Kasım Tokayev (Kazak), Sadır Caparov (Kırgız), İmamali Rahman (Tacik) ve Serdar Berdimuhammedov (Türkmen) 12 milyarı duyunca saf değiştirdi.

2.4 MİLYAR EURO

AB Konseyi Başkanı Antonio Kosta ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen her birine 2.4 milyar Euro yatırım sözü verdi.

Sonuç bildirgesinde “BM Güvenlik Konseyi’nin 541 ve 550 sayılı kararlarına bağlıyız” denildi. ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü tanımayı ve adada, Rumlar’ın dışında herhangi başka bir hükümeti tanımamayı” taahhüt ettiler.

BİZE ‘İŞGALCİ’ DEDİLER

Birleşmiş Milletler kararında Türkiye’nin KKTC’ye büyükelçi ataması da kınanıyor. Adadaki Türk Silahlı Kuvvetleri varlığı ‘işgalci’’ olarak nitelenirken, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adlı devletin hiçbir şekilde tanınmaması çağrımızı yineliyoruz” deniliyor. Özbekistan 19 Aralık’ta Güney Kıbrıs’a büyükelçi atadı. Ardından Kazakistan şubatta, Türkmenistan martta büyükelçi gönderdi.