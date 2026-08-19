Otomobil tamircileri, motor arızası vermeyen ve sanayiye neredeyse hiç uğramayan marka olarak Toyota'yı işaret ederken, Jaguar Land Rover grubunu en çok arıza yapan üretici olarak sundu. Yapılan değerlendirmeler, araç sahiplerinin bakım maliyetlerini doğrudan etkileyecek teknik verileri ortaya koydu.

TAMİRCİLER HANGİ ARAÇ MODELLERİNİ TAVSİYE EDİYOR?

Otomobil tamircileri Robert Hannah ve Charlie Sterrett, motor arızası nedeniyle servise gelmeyen araçların başında Toyota modellerinin yer aldığını belirtti. Özellikle Yaris'in benzinli hibrit versiyonu ile otomatik şanzımanlı Aygo modelinin hem kullanım maliyetinin düşük hem de mekanik açıdan son derece dayanıklı olduğu vurgulandı.

Otomobil uzmanı Christopher Sharp ise Yaris ile Vauxhall Corsa modellerini karşılaştırarak, Yaris’in virajlı yollarda ve tümseklerde yola daha iyi tutunduğunu, daha hafif ve dengeli bir sürüş sunduğunu ifade etti.

EN ÇOK ARIZA YAPAN VE MASRAFLI ARAÇLAR HANGİLERİ?

Sektör temsilcileri, en çok arıza çıkaran ve bakım maliyeti en yüksek marka konusunda Jaguar Land Rover grubuna dikkat çekti. Diagnostic Service & Repairs şirketinin sahibi Alex Alfano, Land Rover araçlarında sürekli yağ sızıntıları ve hava süspansiyon arızaları yaşandığını belirtti. Markanın Ingenium dizel motorunun son derece güvensiz olduğunu aktaran Alfano, elektrikli I-Pace modelinde ise şarj, yüksek voltaj izolasyonu ve iklimlendirme sistemlerinde sıkça arıza görüldüğünü kaydetti.