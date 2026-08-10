Kim Milyoner Olmak İster programında yarışmacının karşısına çıkan bir soru sosyal medyada gündem oldu. “Kimin soyadı Kimdir?” şeklindeki soruda yarışmacıya Kim Basinger, Kim Jong-Un, Kim Kardashian ve Kimi Raikkonen seçenekleri sunuldu. Sorunun ardından yarışmacı, doğru cevabı bulabilmek için joker hakkına başvurdu.

ŞIKLARDA BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER VARDI

Yarışmacının karşısına çıkan soruda seçenekler arasında oyuncu Kim Basinger, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, televizyon yıldızı Kim Kardashian ve Formula 1 pilotu Kimi Raikkonen yer aldı.

Birbirinden farklı alanlarda tanınan isimlerin şıklarda bulunması, soruyu daha da dikkat çekici hale getirdi.

ÇİFT CEVAP JOKERİNİ KULLANDI

Sorunun yanıtından emin olamayan yarışmacı, çift cevap joker hakkını kullanmayı tercih etti. Yarışmacının soruyu düşünürken 'Hiç tanıdık değil' dediği anlar gündem oldu.

Joker hakkının ardından seçenekleri eleyerek doğru cevaba ulaşmaya çalışan yarışmacı, soruyu geçmeyi başardı.

DOĞRU CEVAP KİM JONG-UN

Sorunun doğru yanıtı Kim Jong-Un oldu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un isminde “Kim” aile adı, “Jong-Un” ise kişisel addır. Bu nedenle Türkçede alışık olduğumuz ad-soyad sıralamasının aksine, Korece isimlendirme geleneğinde aile adı ismin başında yer alıyor.

Yani Kim Jong-Un adında “Kim” ifadesi soyadı, “Jong-Un” ise kişinin adı olarak kullanılıyor.

50 bin TL değerindeki soruyu başarıyla geçen yarışmacı yarışmada sevinçten kahkahalar attı.