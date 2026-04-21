Conservation International ekibi tarafından And Dağları ile Amazon Nehri arasındaki bölgede gerçekleştirilen araştırmada, toplam 2 bin 46 tür kataloglandı. Uzmanlar, modern teknoloji ve yerel toplulukların desteğiyle yürütülen çalışmalarda; memeliler, sürüngenler, balıklar ve böcekler dünyasına ait daha önce tanımlanmamış onlarca farklı canlıyı literatüre kazandırdı.

NADİR KEMİRGEN TÜRLERİ TESCİLLENDİ

Keşif gezisinde en dikkat çeken bulgulardan biri, Daptomys cinsine ait yarı sucul bir fare türü oldu. Dünyanın en nadir kemirgen gruplarından birine ait olan bu türün, kendine has morfolojik yapısı ve ekolojisi inceleme altına alındı. Ayrıca araştırmacılar; perdeli ayaklı amfibik bir fare, özel bir ağaç kurbağası, dar ağızlı kurbağa türü ve tırmanan bir semenderi de yeni türler listesine ekledi.

TEKNOLOJİK ANALİZLERLE ORTAYA ÇIKTI

Bilim insanları, Amazon’un erişilmesi güç noktalarındaki biyoçeşitliliği belgelemek için kamera tuzakları, biyoakustik sensörler ve çevresel DNA analizlerini eş zamanlı kullandı. Bu çok yönlü yaklaşım sayesinde 151 memeli, 68 balık, 45 sürüngen ve 536 kuş türü gözlemlendi. Tanımlanan canlılardan en az 48 organizmanın bilim dünyası için tamamen bilinmeyen türler olduğu tahmin edildi.

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDALAR

Kataloglanan 536 kuş türünden 26’sının nesli tükenme tehlikesi altında olduğu belirlendi. Özellikle kızıl tepeli sinek kuşu (Lophornis delattrei) gibi nadir türlerin yaşam alanlarının, kontrolsüz ormansızlaşma ve tarımsal genişleme nedeniyle tehdit altında olduğu saptandı. Toplanan veriler ışığında, türlerin hayatta kalabilmesi için Alto Mayo ve Cordillera Escalera bölgeleri arasında "ekolojik bir koridor" oluşturulması kararlaştırıldı.

Awajún yerli topluluklarıyla ortaklaşa yürütülen keşif gezisi, yerel bilgi ile modern bilimin entegrasyonuna örnek teşkil etti. Araştırma ekibi lideri Trond Larsen, bu kadar yoğun nüfuslu bir bölgede dört yeni memeli türü keşfetmenin olağanüstü bir başarı olduğunu bildirdi. Elde edilen sonuçlar, bölgedeki ekosistemin korunması için hazırlanan sürdürülebilir kalkınma modellerine temel oluşturdu.