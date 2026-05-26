Küresel gemi trafiği veri analiz haritalarında Kuzey Pasifik hattı binlerce kargo gemisiyle doluyken, Güney Pasifik bölgesi tamamen boş bir "su çölü" olarak kayıtlara geçiyor. Deniz ticareti ekonomisinin Kuzey Yarımküre'deki devasa aktarma merkezlerine (hub) dayalı işlemesi, bu rotada yakıt ikmali yapılacak ara limanların bulunmaması ve "uğultulu kırklar" ile "öfkeli elliler" olarak adlandırılan ekstrem rüzgarların yarattığı devasa dalga blokları, çelik gövdeli modern şilepler için bile geçişi yüksek riskli ve maliyetli hale getiriyor. Ayrıca acil durum hastanelerinin veya kurtarma helikopterlerinin ulaşamayacağı kadar izole olan bu hat, olası bir mekanik arıza durumunda mürettebatı tamamen çaresiz bırakıyor.

UZAY ARAÇLARININ MEZARLIĞI

Bu okyanus ıssızlığının tam merkezinde, herhangi bir kara parçasına en az 2 bin 688 kilometre uzaklıkta bulunan ve coğrafi olarak "erişilemezlik kutbu" şeklinde tanımlanan Nemo Burnu (Point Nemo) yer alıyor. İzolasyon seviyesi o kadar yüksektir ki, bölgenin 400 kilometre yukarısından geçen Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotlar, o an dünyada Nemo Burnu'na en yakın insan topluluğu unvanını alıyor.

Deniz trafiğinin ve balıkçılık faaliyetlerinin sıfıra yakın olması sebebiyle bu koordinat, küresel uzay ajansları tarafından ömrünü tamamlamış uyduların ve uzay istasyonlarının kontrollü düşüş alanı olarak kullanılıyor. 1970'lerden bu yana, 2001 yılında imha edilen Rus Mir Uzay İstasyonu dahil olmak üzere yüzlerce uzay çöpü Şili ve Yeni Zelanda hükümetlerinin koordinasyonuyla bu noktaya düşürüldü. Mevcut takvime göre Uluslararası Uzay İstasyonu da 2030 yılında bu okyanus mezarlığına indirilerek tamamen batırılacak.

GÜNEY PASİFİK GİRDABI DENİZ YAŞAMINI DA ENGELLEDİ

Bölgenin insansız ve gemisiz olmasının yanı sıra biyolojik olarak da boş kalması oceanografik bir sistemle açıklanıyor. Bölge, kendi ekseni etrafında devasa bir hızla dönen "Güney Pasifik Girdabı" adlı akıntı sisteminin merkezinde yer alıyor. Bu girdap, okyanusun derinliklerinde bulunan ve deniz besin zincirinin ana omurgasını oluşturan soğuk, mineral açısından zengin suların yüzeye çıkmasını tamamen engelliyor.

Besin maddelerinin yüzeye ulaşamaması nedeniyle bölgede plankton oluşumu gerçekleşmiyor. Planktonların bulunmaması ise balık popülasyonunun ve deniz canlılarının bu hatta yaşayamamasına yol açıyor. Sıcak, berrak ancak biyolojik olarak tamamen verimsiz olan bu su kütlesi, balıkçılık endüstrisinin de rotayı tamamen terk etmesine neden olarak Güney Pasifik'teki mutlak izolasyon döngüsünü tamamlıyor.