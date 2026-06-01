Alfred Wegener Enstitüsü (AWI) ile Helmholtz Kutup ve Deniz Araştırmaları Merkezi liderliğinde yürütülen 2026 Antarktika seferi sırasında, 93 kişilik uluslararası bilim heyeti sıra dışı bir coğrafi keşfe imza attı.

BUZDAĞI DEĞİL, KARA KÜTLESİ

Kuzeybatı Weddell Denizi'nde yürütülen çalışmalar esnasında olumsuz hava koşulları nedeniyle rotasını değiştirmek zorunda kalan Polarstern gemisi, Joinville Adası yakınlarında denizcilik haritalarında sadece "tehlike bölgesi" olarak işaretlenmiş ancak içeriği belirtilmemiş bir alana sığındı. Mürettebatın ilk etapta kirli bir buzdağı olarak tahmin ettiği yapının, yakından yapılan incelemeler sonucunda sabit bir kara kütlesi olduğu belirlendi.

DRONE VE FOTOGRAMETRİ YÖNTEMİYLE BOYUTLARI ÖLÇÜLDÜ

Keşfin ardından gemi rotasını doğrudan kütleye çeviren araştırma ekibi, adanın morfolojik yapısını incelemek üzere insansız hava araçlarını (drone) devreye soktu. Havadan elde edilen çoklu görüntü verileri; şekil, yükseklik ve konum koordinatlarını doğrulamak amacıyla fotogrametri yöntemiyle analiz edilerek üç boyutlu bir arazi modeli oluşturuldu.

Sistematik ölçümler sonucunda adanın yaklaşık 130 metre uzunluğunda, 50 metre genişliğinde ve deniz seviyesinden 16 metre yükseklikte olduğu saptandı. Tamamen kayalık bir tabana sahip olan adanın üzerindeki kalın buz örtüsü, bugüne kadar yürütülen uydu tabanlı gözlemlerde çevre kirliliği veya sürüklenen sıradan bir buz kütlesi olarak algılanmasına neden oluyordu.

KÜRESEL UYDU VERİ TABANLARININ SINIRLARI KANITLANDI

Bilim heyeti, bu keşfin Antarktika coğrafyasının tamamen bilinmez olduğu anlamına gelmediğini, ancak doğrudan saha ölçümlerinin yapılamadığı kutup kıyılarında küçük ve buzla kaplı yer şekillerinin mevcut dijital veri kümelerinin dışında kalabileceğini gösterdiğini bildirdi. Kutup bölgesindeki beyaz ve gri renk tonlarının yoğunluğu, uydu kameralarının sabit karaları hareketli buzdağlarından ayırt etmesini zorlaştırıyor. Coğrafi keşifler literatürüne giren ve henüz resmi bir uluslararası isim verilmeyen adanın, küresel denizcilik haritalarına kalıcı olarak işlenmesi için yasal süreç başlatıldı.