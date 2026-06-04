Kasırga, tayfun ve siklon gibi devasa tropikal fırtınaların ekvator çizgisini geçmesi Dünya atmosferindeki fizik kuralları nedeniyle imkansızdır. Meteoroloji uzmanları, bu durumun enerji eksikliğinden değil, Dünya'nın dönüşünden kaynaklanan Coriolis kuvvetinin ekvator üzerinde sıfırlanmasından ileri geldiğini bildirdi.

CORIOLIS KUVVETİ EKVATORDA SIFIRLANIYOR

Tropikal fırtınalar, deniz suyu sıcaklığının 26°C'yi aştığı bölgelerde ısınan havanın yükselmesiyle başlar. Fırtınanın girdap halini alarak gelişmesi, Dünya'nın dönüşüyle ortaya çıkan Coriolis kuvvetine bağlıdır. Bu kuvvet nedeniyle fırtınalar Kuzey Yarımkürede saat yönünün tersine, Güney Yarımkürede ise saat yönünde döner.

Ekvator çizgisi ve yakın çevresinde Coriolis kuvveti bulunmadığı için atmosferik sistemler kasırgaya dönüşecek dönüş enerjisini elde edemez. Bu sebeple fırtınalar ekvatorun 300 kilometre yakınında neredeyse hiç oluşmaz.