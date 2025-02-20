Tıkalı bir gideri açmak için tesisatçı çağırmak pahalı olabilir özellikle de sorunu kendinizin kolayca çözebileceği durumlarda. Drenaj uzmanı Jess Thomas, tıkanıklıkları açmak için basit bir yöntem öneriyor. Jess, "Tıkalı giderleri açmanın en etkili yollarından biri kaynar su kullanmaktır. Yüksek sıcaklık, tıkanıklığa yol açan sabun, gres veya yumuşak maddelerin çözülmesine yardımcı olur" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan plastik borularla çalışıyorsanız kaynar suyu kullanmamanız gerektiğine dikkat çekerken, daha zorlu tıkanıklıklar için ise karbonat ve sirke karışımını öneriyor. Ancak Jess, karbonatın yalnızca geçici bir çözüm sunduğunu ve aşındırıcı özellikleri nedeniyle borulara zarar verebileceğini belirtti.

NASIL UYGULANIR?

Su ısıtıcınızdan kaynar suyu hazırlayın ve gideri temizlemek için dökün. Bir ölçü kabında eşit miktarda kaynar su ve sirke karıştırın. Karışıma yarım ölçü karbonat ekleyin ve bu karışımı giderin içine dökün. Karışım borularda köpürerek tıkanıklığı çözmelidir. Karışımı bir saat bekletin. Bir saat sonra, sıcak suyu yaklaşık bir dakika boyunca giderden akıtın.