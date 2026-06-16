Düzce'de yaşayan 62 yaşındaki emekli öğretmen Sefa Konca, 5 yıl önce başladığı ipek böceği yetiştiriciliğinde devlet desteklerinden yararlanarak ek gelir sağlıyor.

Yurt dışında 5 yıl, Düzce'deki çeşitli okullarda ise 25 yıl sınıf öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Konca, hobi olarak başladığı ipek böceği yetiştiriciliğini zamanla geliştirdi. Kısa sürede üretim sürecini öğrenen Konca, eşi Ayşe Konca'nın desteğiyle yetiştirdiği kozalardan gelir elde etmeye başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün sağladığı çeşitli girişimcilik desteklerinden faydalanan Konca, mayıs ve haziran aylarında evinin önüne kurduğu 15 metrekarelik alanda ipek böceği yetiştiriyor. Üretim sezonunda yaklaşık 200 kilogram koza elde eden Konca, bu sayede ek gelir sağlıyor.

Hobi olarak başladığı ipek böceği yetiştiriciliğinin kazanç elde edilebilecek bir uğraş olduğunu belirten 62 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Konca, bu alana ilgi duyanlara da üretime yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.

Devlet desteklerini öğrendikten sonra bu alanda üretim yapmaya karar verdiğini dile getiren Konca, "Böceklerimi bir ay boyunca dut ağacı yaprağı ile besliyorum. Son 10 günde koza örüyorlar ve işimiz 40 günde bitiyor. İşi hafif ama çok ilgi bekliyor. İnsan gibi günde üç öğün yemek veriyorsun. Üretimi çok keyifli." diye konuştu.

"GENÇLER BU İŞE EL ATABİLİR"

Konca, ipek böceği yetiştiriciliğini emekli olduğu eğitim sektörüne benzeterek, şöyle devam etti:

"Devlet yumurtasını gönderiyor, biz sadece bakıyoruz. Hiçbir maliyeti yok, sadece emek var. İpek böceği yetiştiriciliğini çocuklarla bağdaştırıyorum. Sanki böyle okuldaki görevime devam ediyormuşum gibi geliyor. Devlet bir de kozayı topladığımızda bizden alıyor. Ücretini de hesaba yatırıyor yani pazarlama derdi yok."

Konca, bu işin hijyen istediğini, ipek böceklerinin sigara, alkol, parfüm gibi kokulardan dahi etkilenip hasta olduklarını anlattı.

İpek böceği yetiştiriciliğinin yılda bir kez belli dönemlerde yapıldığını hatırlatan Konca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mayıs ayında başlıyor, haziran ayının 10-15'i gibi işimiz bitiyor. Gençler bu işe el atabilir. Komşularımız benimle iletişime geçip yapmak istediklerini söylüyorlar. Gençler de soruyor. Bakım için büyük imkanlara gerek yok."