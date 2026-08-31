Şili'de yer alan ve yeryüzünün en kurak yeri olarak bilinen Atacama Çölü'nde, kış aylarında bastıran yağışların ardından yüzlerce bitki türünün yüzeye çıkması üzerine koruma adımları atıldı. Copiapó ve Vallenar kentleri arasındaki bölge, barındırdığı hassas ekosistemi güvence altına almak amacıyla "Çiçek Açan Çöl Ulusal Parkı" adı altında en yüksek çevre koruma statüsüne kavuşturuldu.

Çevre bilimciler, çiçeklerin kurumasının ardından çölün yeniden çorak hale geldiği dönemlerde de koruma önlemlerinin aralıksız sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Toprak altında bir sonraki yağış döngüsünü bekleyen tohum ve yumruların insan faaliyetlerinden zarar görmemesi için alandaki denetimlerin artırıldığı bildirildi.

200'DEN FAZLA BİTKİ TÜRÜ TOPRAK ALTINDAN ÇIKTI

Bölgede gerçekleşen kitlesel çiçeklenme, Atacama'nın zengin biyolojik çeşitliliğini gözler önüne serdi. "Geofit" olarak adlandırılan ve bölgeye özgü olan 200'den fazla bitki türünün, kurak dönemlerde kök ve yumrularıyla uzun süre uyku modunda bekledikten sonra yağışla birlikte çimlendiği saptandı.

Normal şartlarda Pasifik Okyanusu'nun ısındığı "El Niño" iklim dönemlerinde görülen bu kitlesel çiçeklenmenin, soğuk hava döngüsü olan "La Niña" döneminde gerçekleşmesi bilim dünyasında şaşkınlık yarattı. İklim döngüsündeki bu sıra dışı değişim ve bölgedeki canlı hareketliliği uzmanlar tarafından incelemeye alındı.