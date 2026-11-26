Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti. Emre Belözoğlu yönetiminde alınan bu sonuçla sarı-lacivertliler, play-off turu dahil tek sezonda üç farklı teknik direktörle üç galibiyet elde eden ilk takım oldu. İLK GALİBİYET İSMAİL KARTAL, İKİNCİSİ KUYT İLE Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal yönetiminde play-off karşılaşmasında Lyon'u 2-1 yenerek 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başarmıştı. Kartal'ın ayrılığının ardından geçici olarak göreve gelen Dirk Kuyt döneminde ise Kadıköy'de Liverpool karşısında 3-2'lik galibiyet alınmıştı. Üçlemenin son halkası Emre Belözoğlu yönetimindeki Shakhtar Donetsk karşılaşması oldu. Deplasmanda tek golle kazanan Fenerbahçe, üç puanı hanesine yazdırdı. DEVLER LİGİ'NDE 16. SIRADA Sarı-lacivertliler, Shakhtar Donetsk zaferi sonrası puanını 8 yaparak 16. sıraya yükseldi. Temsilcimiz, play-off potasında yer alıyor.

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