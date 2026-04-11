İtalyan havacılık sektöründe pandemi sonrası dönemde stratejik bir rol üstlenen sanal havayolu şirketi GoTo Fly, tüm operasyonlarını durdurarak uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

İsviçre merkezli havacılık haber platformu tarafından paylaşılan bilgilere göre, 2023 yılında İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesindeki hava trafiğini canlandırmak ve bölgeyi yeniden hareketlendirmek amacıyla kurulan şirket, faaliyetlerine son verme kararı aldı.

Üç yıllık hizmet süresi boyunca 16 farklı güzergahta toplamda 83 binden fazla yolcuya ulaşan GoTo Fly, Avrupa genelinde 450'yi aşkın seyahat acentesiyle yürüttüğü geniş iş birliği ağıyla dikkat çekiyordu.

Kendi markası ve dijital kanalları üzerinden bilet satışı gerçekleştiren ancak operasyonel uçuşlarını diğer havayolu şirketleri aracılığıyla yürüten sanal havayolu modeliyle çalışan şirket, bu kararıyla birlikte Avrupa çapındaki uçuş ağından çekilmiş oldu.