Kuzey Pasifik Okyanusu'ndaki dönen devasa akıntıların merkezinde toplanan atık kütlesi, Türkiye yüzölçümünün iki katından fazla bir alana yayılarak deniz yüzeyinin altında yapay bir tabaka oluşturdu. Uluslararası sularda hiçbir ülkenin egemenlik sınırlarına girmeyen bu kontrolsüz atık sahası, açık denizde daha önce karşılaşılmamış yeni bir biyolojik yaşam alanı türetti.

SUYUN ALTINDAKİ ATIK BULUTU NASIL OLUŞUYOR?

Dışarıdan bakıldığında katı bir kara parçası izlenimi vermeyen bu kitle, su yüzeyinin ilk birkaç metresinde asılı duran trilyonlarca mikroplastik ve terk edilmiş tonlarca dev balık ağından meydana gelen yapay bir sualtı bulutunu andırıyor. Kuzey Pasifik'teki dönen güçlü okyanus akıntılarının (gyre) merkezine doğru çekilen sanayi ve tüketim atıkları, dağılmadan tek bir bölgede hapsolarak yüzölçümü bakımından karasal büyüklükleri geride bırakan devasa bir atık havuzuna dönüşüyor.

KIYI CANLILARI OKYANUSUN ORTASINDA NASIL HAYATTA KALIYOR?

Normal şartlarda yalnızca sığ kıyı şeritlerinde varlığını sürdürebilen yengeç, yosun ve midye gibi deniz canlıları, sürüklenen bu plastik kütlelerin ve ağların üzerinde tutunarak kendi kolonilerini kuruyor. Karadan binlerce kilometre uzaktaki açık okyanus şartlarında yapay yüzeyler sayesinde tutunmayı başaran bu kıyı türleri, okyanusun ortasında doğada emsali görülmemiş yapay bir sualtı ekosisteminin doğmasına neden oluyor.

SAHİPSİZ ALANDA BÜYÜYEN KÜRESEL TEHDİT

Herhangi bir ülkenin karasuları veya münhasır ekonomik bölgesi içinde yer almayan bu devasa hurda sahası, uluslararası sulardaki yetki boşluğu ve ortak eylem eksikliği nedeniyle her geçen gün daha fazla atık toplamaya devam ediyor. Deniz canlılarının besin zincirine karışan mikropartiküller küresel su altı yaşamını doğrudan tehdit ederken, suyun hemen altında serbest yüzen tonlarca ağırlıktaki balık ağları açık deniz türleri için ölümcül tuzaklar barındırıyor.